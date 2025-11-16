Reina del Carnaval de Caripe falleció en un accidente de moto

Suscríbete a nuestros canales

El estado Monagas está de luto por la muerte de la joven Marialex Reyes, quien era la actual reina de los Carnavales Turístico de Caripe. Según los reportes de medios regionales, la belleza murió a causa de un accidente de moto.

Primeros reportes

Afirmaron que la belleza estaba con otro joven, quien según tuvo fracturas en sus piernas y se encuentra en un centro de salud.

Reyes y el conductor de la moto supuestamente iban a una velocidad muy alta, en la vía donde se celebran actividades turísticas y artesanales de Caripe. Finalmente impactando contra unas barandas de protección.

Autoridades del estado se encuentra realizando una investigación profunda, para examinar con exactitud el accidente y poder darle respuestas a los familiares de la joven, que ganó el reinado hace meses.

Duro adiós

En medios de comunicación y redes sociales corren imágenes de Reyes durante su participación en los Carnavales Turísticos de Caripe, llevando un enorme traje típico en color rojo y amarillo.

La joven deja un profundo dolor en su comunidad, por una actitud y alegría muy contagiosa que la llevó a ganar el certamen.