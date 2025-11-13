Estrella de la televisión muere en un trágico accidente aéreo

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de televisión, Mynie Steffens, falleció trágicamente a los 43 años tras un accidente de helicóptero en la zona rural de Eastern Cape. Su pérdida ha dejado conmocionado a todo un país por tratarse de una destacada chef y presentadora sudafricana.

El siniestro se registró el lunes 10 de noviembre en una zona rural del Eastern Cape, Sudáfrica. Según un reporte de People, Steffens “estaba fumigando naranjas en una granja de cítricos fuera del pueblo de Patensie” aproximadamente a las 8 de la mañana.

Un reporte de las autoridades señala que la aeronave chocó contra líneas eléctricas y se estrelló. En un comunicado, la agencia de investigación aeronáutica indicó que la piloto "estaba realizando un vuelo de control de plagas cuando el helicóptero chocó contra líneas eléctricas y se estrelló".

Testimonio e imágenes del accidente

Varios testigos describieron la situación como "aterradora". Imágenes que circulan por medios de comunicación y redes sociales han mostrado los restos de la aeronave destrozada en los campos de la finca.

La Policía de Sudáfrica inició una investigación para determinar qué causó de manera exacta el siniestro, sin embargo, hasta el momento no hay un informe preliminar.

Por su parte, sus colegas se encuentran devastados por la noticia y la consideran una "pérdida trágica",

El legado de Mynie Steffens en industria de su país, combinaba la pasión por la gastronomía y la aventura, así como su camino como presentadora.