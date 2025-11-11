Actriz de "Los Ángeles de Charlie’ falleció tras deterioro de salud progresivo

Suscríbete a nuestros canales

Hollywood está de luto por la muerte de la actriz de ‘Los Ángeles de Charlie’, Sally Kirkland a los 84 años, luego de un deterioro significativo en su salud en el último, así lo informó su manager Michael Green.

Sally Kirkland murió en la mañana de este martes 11 de noviembre luego de ingresar a cuidados paliativos en un hospital de Palm Springs durante el fin de semana. Aunque no se determinó la causa exacta del deceso, se sabe que la actriz enfrentaba varias patologías.

Una trayectoria impecable en Hollywood

Gracias a su participación en la serie ‘Los Ángeles de Charlie’ ganó relevancia y fue un gran impacto en Hollywood. Sin embargo, este no fue su único éxito; en 1964 fue nombrada una de las 13 mujeres más bellas por Andy Warhol.

Además, logró una nominación al Oscar y ganó un Globo de Oro por su personaje protagónico en la película ‘Anna’. Otro hito en su carrera es ser la primera actriz en aparecer completamente desnuda en el teatro off-Broadway, en la obra Sweet Eros.

Deterioro de salud de Sally Kirkland

Green declaró para el portal TMZ que Sally Kirkland fue diagnosticada con demencia hace aproximadamente un año, condición que se agudizó en los últimos meses.

En GoFundMe, la actriz de ‘Los Ángeles de Charlie’ estaba recaudando fondos para cubrir con gastos médicos y cuidados, luego de atravesar diversas infecciones y secuelas de una fractura que habría sufrido tiempo atrás.