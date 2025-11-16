Futsal

Liga Evolución Futsal: La Vinotinto sub-20 cae ante Brasil y pierde sus opciones de quedarse con la zona

La Vinotinto intentó en el último tramo del partido encontrar la heroica con un parcial de 2-4, hasta que el quinto tanto de los amazónicos acabó con esa ilusión

Por

Meridiano

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 07:11 pm
Foto: @CONMEBOL
La quinta fecha de la Liga Evolución Futsal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) – Zona Norte, inició con sabor amargo para la Vinotinto este domingo 16 de noviembre en el Poliedro de Caracas, tras caer derrotada contra Brasil en la categoría sub-20.

Este partido cobraba mucho valor que eran las dos únicas selecciones con opciones para luchar por el título en la zona, pero el marcador favorable 2-5 para los amazónicos les dio un respiro.

Hay que recordar que los criollos habían hecho valer su localía y venía incluso de vencer a Ecuador en ambos cotejospartidos, los de sub-20 y la absoluta, un escenario que mantenía la paridad de 18 puntos en la tabla general.

 

Fútbol