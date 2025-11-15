Futsal

Resultados: Vinotinto mantiene liderato de Liga Evolución Futsal

Venezuela volverá al tabloncillo este sábado para afianzarse en la cima de la tabla

Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 11:02 pm
La tercera fecha de la Liga Evolución Futsal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) - Zona Norte, que se realizó este 14 de noviembre de 2025 en el Poliedro de Caracas, finalizó con Brasil y Venezuela empatados en el liderato de la tabla de posiciones.

El combinado amazónico logró sostener su invicto en la tercera jornada tras imponerse por goleada a Colombia en ambos partidos y dejar al conjunto cafetero sin opciones de luchar por título y solo dejar la lucha por boleto a la final en una lucha entre solo dos países.

Con el triunfo Brasil llegó a 12 puntos, las mismas unidades que tiene la Vinotinto pero la "Canarinha" lidera la clasificación solo por diferencia de gol. Recordemos que Venezuela tuvo su jornada de descanso. 

Cuándo vuelve a jugar Venezuela

El conjunto venezolano volverá a la acción este sábado 15 de noviembre cuando se enfrente a Ecuador, ya eliminada y cerrarán el domingo ante Brasil, partido que definirá el primer lugar de la tabla y por ende el pase a la final. En las cinco ediciones que se han realizado la Liga Evolución Venezuela nunca a disputado el partido por el título.

Resultados por Categoría:

Categoría Sub20

  • Ecuador 5-1 Perú: Ecuador sumó sus primeros tres puntos.

    • Goles de Ecuador: Isaías Abel Castillo Torres (x2), Kenny Humberto Chuquira Santillán, Elkin Jomar Mendieta Cabezas, Jonathan Paul Cabeza Ramírez.

    • Gol de Perú: Daniel Jesús Chumpitaz Hidalgo.

  • Brasil 6-0 Colombia: Goleada que mantuvo a Brasil en la cima.

    • Goles de Brasil: Andrey Vinicius Fernandes Damaceno (x2), Raul Giannoni Gonçalves, Michel Wilson De Sousa Camargo, autogol de Colombia, Matheus Henrique.

Categoría Mayor

  • Ecuador 1-4 Perú: Perú consiguió su primera victoria en el torneo.

    • Goles de Perú: Pedro Mallaupoma Hidalgo (x2), Alex Hugo Juárez Barraza, Sebastián Obando Venegas.

    • Gol de Ecuador: Felipe Andrés Cortez Nazareno.

  • Brasil 4-2 Colombia: Brasil cerró la jornada con un triunfo.

    • Goles de Brasil: Felipe Rufino Alixandre (x2), Gustavo Da Costa Soares, Lucas Wallace Ferreira Lima.

    • Goles de Colombia: Ronald Miguel Solórzano Herrera, Jeison Padilla Muñoz.

