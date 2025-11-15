Resultados: Vinotinto mantiene liderato de Liga Evolución Futsal

Suscríbete a nuestros canales

La tercera fecha de la Liga Evolución Futsal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) - Zona Norte, que se realizó este 14 de noviembre de 2025 en el Poliedro de Caracas, finalizó con Brasil y Venezuela empatados en el liderato de la tabla de posiciones.

El combinado amazónico logró sostener su invicto en la tercera jornada tras imponerse por goleada a Colombia en ambos partidos y dejar al conjunto cafetero sin opciones de luchar por título y solo dejar la lucha por boleto a la final en una lucha entre solo dos países.

Con el triunfo Brasil llegó a 12 puntos, las mismas unidades que tiene la Vinotinto pero la "Canarinha" lidera la clasificación solo por diferencia de gol. Recordemos que Venezuela tuvo su jornada de descanso.

Cuándo vuelve a jugar Venezuela

El conjunto venezolano volverá a la acción este sábado 15 de noviembre cuando se enfrente a Ecuador, ya eliminada y cerrarán el domingo ante Brasil, partido que definirá el primer lugar de la tabla y por ende el pase a la final. En las cinco ediciones que se han realizado la Liga Evolución Venezuela nunca a disputado el partido por el título.

Resultados por Categoría:

Categoría Sub20

Ecuador 5-1 Perú: Ecuador sumó sus primeros tres puntos. Goles de Ecuador: Isaías Abel Castillo Torres (x2), Kenny Humberto Chuquira Santillán, Elkin Jomar Mendieta Cabezas, Jonathan Paul Cabeza Ramírez. Gol de Perú: Daniel Jesús Chumpitaz Hidalgo.

Brasil 6-0 Colombia: Goleada que mantuvo a Brasil en la cima. Goles de Brasil: Andrey Vinicius Fernandes Damaceno (x2), Raul Giannoni Gonçalves, Michel Wilson De Sousa Camargo, autogol de Colombia, Matheus Henrique.



Categoría Mayor