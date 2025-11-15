Resultados: Vinotinto mantiene liderato de Liga Evolución Futsal

La tercera fecha de la Liga Evolución Futsal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) - Zona Norte, que se realizó este 14 de noviembre de 2025 en el Poliedro de Caracas, finalizó con Brasil y Venezuela empatados en el liderato de la tabla de posiciones.
El combinado amazónico logró sostener su invicto en la tercera jornada tras imponerse por goleada a Colombia en ambos partidos y dejar al conjunto cafetero sin opciones de luchar por título y solo dejar la lucha por boleto a la final en una lucha entre solo dos países.
Con el triunfo Brasil llegó a 12 puntos, las mismas unidades que tiene la Vinotinto pero la "Canarinha" lidera la clasificación solo por diferencia de gol. Recordemos que Venezuela tuvo su jornada de descanso.
Cuándo vuelve a jugar Venezuela
El conjunto venezolano volverá a la acción este sábado 15 de noviembre cuando se enfrente a Ecuador, ya eliminada y cerrarán el domingo ante Brasil, partido que definirá el primer lugar de la tabla y por ende el pase a la final. En las cinco ediciones que se han realizado la Liga Evolución Venezuela nunca a disputado el partido por el título.
Resultados por Categoría:
Categoría Sub20
-
Ecuador 5-1 Perú: Ecuador sumó sus primeros tres puntos.
-
Goles de Ecuador: Isaías Abel Castillo Torres (x2), Kenny Humberto Chuquira Santillán, Elkin Jomar Mendieta Cabezas, Jonathan Paul Cabeza Ramírez.
-
Gol de Perú: Daniel Jesús Chumpitaz Hidalgo.
-
-
Brasil 6-0 Colombia: Goleada que mantuvo a Brasil en la cima.
-
Goles de Brasil: Andrey Vinicius Fernandes Damaceno (x2), Raul Giannoni Gonçalves, Michel Wilson De Sousa Camargo, autogol de Colombia, Matheus Henrique.
-
Categoría Mayor
-
Ecuador 1-4 Perú: Perú consiguió su primera victoria en el torneo.
-
Goles de Perú: Pedro Mallaupoma Hidalgo (x2), Alex Hugo Juárez Barraza, Sebastián Obando Venegas.
-
Gol de Ecuador: Felipe Andrés Cortez Nazareno.
-
-
Brasil 4-2 Colombia: Brasil cerró la jornada con un triunfo.
-
Goles de Brasil: Felipe Rufino Alixandre (x2), Gustavo Da Costa Soares, Lucas Wallace Ferreira Lima.
-
Goles de Colombia: Ronald Miguel Solórzano Herrera, Jeison Padilla Muñoz.
-