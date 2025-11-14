La Vinotinto Futsal arrasa en la CONMEBOL Liga Evolución

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Futsal está viviendo un momento de gloria en el inicio de la Conmebol Liga Evolución Zona Norte. Tanto el combinado Absoluto como el Sub-20 han tenido un rendimiento excepcional, logrando un puntaje perfecto en sus primeros compromisos.

La sumatoria de ambas categorías asciende a 12 puntos en solo cuatro partidos disputados (dos por cada categoría), un registro que le permite a los criollos liderar su grupo con autoridad, dejando atrás a potencias históricas de la región.

Clasificación de la Zona Norte

El dominio venezolano se refleja claramente en la tabla de posiciones, donde ha establecido una distancia considerable sobre sus perseguidores.

Posición Selección Puntos 1 Venezuela 12 puntos 2 Brasil 6 puntos 3 Colombia 6 puntos 4 Perú 0 puntos 5 Ecuador 0 puntos

Efectividad implacable en el ataque

Uno de los aspectos más importantes para que la Vinotinto se encuentre liderando en estas primeras fechas es su soberbia efectividad en ataque. La capacidad de las dos categorías para transformar oportunidades en goles ha sido determinante para asegurar las cuatro victorias.

La Absoluta mantiene la jerarquía

La selección mayor demostró solidez y temple para asegurar triunfos importantes contra rivales directos:

Venezuela 2 - 1 Colombia

Venezuela 3 - 1 Perú

La Sub-20 impone su talento

La categoría Sub-20 no se quedó atrás y aportó los seis puntos restantes con un gran despliegue ofensivo y defensivo:

Venezuela 5 - 3 Perú

Venezuela 1 - 0 Colombia

Con 12 puntos en el bolsillo, el Futsal Vinotinto envía un mensaje contundente a sus rivales de la Zona Norte y se posiciona como el equipo a batir en esta edición de la Conmebol Liga Evolución.