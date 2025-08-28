Hipismo

Así ajusta este potro de Rafael Alemán Jr. que parte como favorito en la primera del Loto Hípico

El purasangre viene de llegar segundo en su última carrera hace dos semanas

Por Saúl García
Jueves, 28 de agosto de 2025
Así ajusta este potro de Rafael Alemán Jr. que parte como favorito en la primera del Loto Hípico
José Aray
La sexta carrera no válida del domingo 31 de agosto en La Rinconada será la primera del Loto Hípico, previo al juego del 5y6 nacional, tiene una nómina de nueve ejemplares a correr y uno de ellos, es del entrenador Rafael Alemán Jr.

Uno de los presentados de dicha carrera es el potro de tres años Father Heart con la monta del jockey profesional Jaime Lugo para el Sutd Blessing Family, el cual viene de finalizar segundo en su última presentación.

Father Heart es un corredor de la Triple Corona Nacional con un récord de una victoria en cinco presentaciones es nacido el 9 de febrero del 2022, producto del semental venezolano Pashito The Che en Alpha Centauro por Water Poet en el Haras La Alameda.

                                

El purasangre viene de realizar su ajuste final antes de la carrera del domingo donde buscará su segundo triunfo como tresañero, y según la hoja de trabajos y ajustes de la División de Tomatiempos del INH, estos fueron sus parciales:

17,2 31,4 45,4 600MTS (EP) 60,1/ 76// MUY COMODO.

