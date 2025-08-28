Emma Rabbe pisa fuerte Caracas con grandes reencuentros (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La recién llegada de Emma Rabbe a Venezuela después de 10 años de ausencia, ha mantenido a todos atentos a sus redes sociales para cualquier actualización de su estadía en Caracas.

Mediante un vídeo, la actriz venezolana anunció su regreso al país entre lágrimas y una mirada esperanzadora por encontrarse con sus seres queridos, y así fue, a apenas pisó la ciudad capital.

"Hoy regreso a Venezuela después de diez años. Es imposible evitar sentir nostalgia y alegría a la vez. Es mi bandera, mis estrellas y es mi país", escribió hace pocos días la artista que participó en la popular telenovela "Mi Gorda Bella".

Reencuentros memorables

Feliz por estar de vuelta, Emma Rabbe compartió los reencuentros que han marcado su visita a Venezuela, comenzando por Carlos Daniel y Daniela Alvarado con quienes se les vio compartir, y no dudó el publicar el momento.

Otra figura importante que se sumó, fue su gran amiga Ivette Domínguez sorprendiendo a la primera actriz con una torta como parte de la celebración por su llegada. El instante quedó capturado en un video, en el cual se ven dándose un abrazo.

Hasta el momento se desconoce si la estadía es temporal, si viene por temas de trabajo o vacacionales, lo que es seguro es que Emma está disfrutando de su permanencia en Morrocoy.

A través de redes sociales a posteado varias postales y videos de sus momentos en las costas venezolanas.

Por su parte, Rabbe es una de las actrices más queridas del país gracias a sus trabajos en distintas producciones nacionales como “Mi Gorda Bella”, “Amor a Palos”, “Bellísima”, “La Trepadora” y “Tomasa Te quiero”,