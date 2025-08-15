South African Padel Invitational: las figuras del pádel mundial en exclusiva por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

El torneo más importante de pádel en suelo africano lo disfrutas por Meridiano Televisión. Los juegos ya comenzaron, y hasta el 17 de agosto, podrás vivirlos en vivo y en exclusiva.

Pádel de talla mundial

El evento reúne a las máximas estrellas del circuito. Entre ellas: Arturo Coello, Fernando Belasteguín, Martín Di Nenno y Agustín Tapia. Ellos protagonizan enfrentamientos cargados de intensidad y espectáculo. Las mejores parejas del planeta competirán en una pista que será testigo de jugadas memorables y la consolidación de las grandes rivalidades del pádel profesional.

Horarios y transmisión exclusiva

En Venezuela, el South African Padel Invitational se disfruta gratis en señal abierta de Meridiano Televisión, y en alta definición por Inter Go, Simpleplus y NetUno Go.

Sábado 16 de agosto: desde las 10:00a.m.

Domingo 17 de agosto: desde las 6:00a.m.

Un evento que hará historia

Este torneo no solo mostrará el nivel más alto del pádel mundial, sino que reforzará la creciente pasión por este deporte en todo el planeta. Los espectadores podrán disfrutar de encuentros con tensión al límite, estrategias magistrales y momentos que quedarán grabados en la memoria de los fanáticos.

No te pierdas la oportunidad de vivir el pádel de élite. Sintoniza hasta este 17 de agosto Meridiano Televisión el South African Padel Invitational.