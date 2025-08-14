Así será el calendario del South African Invitational Padel (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El South African Invitational Padel está listo para encender la pasión de los fanáticos entre el 15 y el 17 de agosto de 2025, en el espectacular DP World Wanderers Stadium de Johannesburgo. Este torneo de exhibición, que reunirá a algunos de los mejores jugadores del mundo, no solo promete puntos y emoción, sino también un calendario diseñado para que cada día sea más decisivo que el anterior.

Calendario del South African Invitational Padel: fechas y horarios

La competición se desarrollará en tres jornadas, con un sistema de puntuación creciente que añade dramatismo a cada partido: el viernes las victorias suman 1 punto, el sábado 2 puntos y el domingo 3 puntos. De esta manera, ningún equipo podrá confiarse hasta el último golpe de la última jornada.

Viernes 15 de agosto:

9:30 a. m. – Coello/Belasteguín vs Di Nenno/González

11:00 a. m. – Stupaczuk/Yanguas vs Tapia/Diestro

1:00 p. m. – Galán/Cardona vs Augsburger y compañero por confirmar

Sábado 16 de agosto:

Mismos horarios de inicio, pero con el atractivo de que cada victoria duplicará su valor a 2 puntos. Los duelos podrían redefinir la tabla general y abrir o cerrar la puerta a una remontada.

Domingo 17 de agosto:

Se mantiene el esquema horario, con el máximo valor de la competencia: 3 puntos por triunfo. Las combinaciones de resultados de este día determinarán el equipo campeón.

Un formato que asegura tensión hasta el final

El sistema del South African Invitational está diseñado para mantener el suspenso hasta el último momento. Incluso un equipo que llegue con desventaja al domingo tendrá la posibilidad matemática de alzarse con el título si gana sus partidos y se combinan resultados favorables.

El público podrá disfrutar en cada jornada de tres partidos de altísimo nivel, en los que se mezclarán parejas habituales con combinaciones inéditas, lo que garantiza espectáculo y sorpresas. Duplas como Coello/Belasteguín, Stupaczuk/Yanguas, y Galán/Cardona se enfrentarán a rivales de gran jerarquía, como Tapia/Diestro o Di Nenno/González.

La transmisión para Venezuela estará a cargo de Meridiano Televisión, que llevará en vivo y en directo cada jornada del torneo, permitiendo a los fanáticos seguir cada punto sin perder detalle.