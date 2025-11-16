Dolphins sobre el final ganan el Madrid Game a los Commanders

Suscríbete a nuestros canales

Los Miami Dolphins ganaron un reñido partido en el Santiago Bernabéu este domingo 16 de noviembre, al imponerse en tiempo extra a los Washington Commanders por marcador de 16-13 puntos. Este partido correspondiente a la Semana 11 de la temporada regular de la NFL le permite al equipo de Florida soñar con la postemporada.

Además este juego fue histórico para España que busca expandirse hacia el fútbol americano y la receptividad fue máxima, ya que el Bernabéu albergó a 78.610 espectadores.

En desarrollo