¡Atención! Robert Capriles no montará en dos clásicos fundamentales de La Rinconada

La reunión número 44 se declara lista para su realización en pocas horas, prometiendo una jornada hípica de gran interés en el Hipódromo La Rinconada. La programación total incluye 13 carreras, destacando la disputa de cuatro pruebas de carácter selectivo y el inicio de la popular jugada del 5y6 Nacional a partir de la octava carrera del programa.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó en horas de la tarde de un cambio significativo en las montas que modificará la cartelera de los Clásicos. El organismo anunció la sustitución de dos compromisos que, en principio, ejecutaría el jinete estrella Robert Capriles. El encargado de tomar el relevo en estas importantes carreras será el jinete boricua Luis Reyes Burgos.

Clásicos con Nuevo Jinete: La Rinconada Reunión 44

Las montas que serán objeto de sustitución se ubican en dos de las pruebas selectivas de mayor calibre:

Segunda carrera: Corresponde al Clásico “Antonio José de Sucre” (GI). Sexta carrera: Corresponde al Clásico “Nuestra Señora de Chiquinquirá” (Versión Machos).

Esta modificación reduce la participación de Capriles en la jornada. Gracias a las gestiones de su agente, Ernesto Sanoja, Capriles había conseguido un total de siete compromisos. Tras el anuncio del INH, el jinete solo realizará cinco montas en la reunión de este domingo, lo que concentra su actividad en el resto de la programación.

Reyes Burgos Gana Protagonismo: Jinete Boricua

La asignación del boricua en estos dos Clásicos otorga un mayor protagonismo a Luis Reyes Burgos, quien tendrá la responsabilidad de guiar a los ejemplares en dos competencias una de ellas Grado I. Su actuación será clave en una jornada que se caracteriza por el alto nivel de los participantes y el valor de los premios. La afición hípica espera con atención ver cómo el jinete boricua afronta estos retos de último momento en la pista caraqueña.