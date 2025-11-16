La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°44 del 16-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 16 de noviembre, a partir de la 12:35 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión 44, con una emocionante programación que trae 13 competencias, que incluye cuatro competencias de carácter selectivo y como de costumbre el 5y6 nacional que tiene una vez más un monto a repartir de $1.250.000 para el cuadro único con seis que se activará desde la octava carrera de la tarde.

La Rinconada: Retirados Caballos Jornada de Lujo

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de ocho ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 44 son:

Carrera7 #6 Bella Catira por Estado Febril.

Carrera 8 #5 Francisky por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.

Carrera 9 #3 My Returning Mate por Claudicación miembro anterior izquierdo.

Carrera 9 #4 Ambasciatore por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.

Carrera 10 #1 Ap Gunner por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.

Carrera 11 #7 Panpura por Traumatismo miembro anterior derecho.

Carrera 11 #8 Marakovits por Estado Febril.

Carrera 12 #3 Father Heart por Estado Febril.