LVBP: Estos son los lanzadores para la jornada del 16 de noviembre

El cierre de una nueva semana de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a pocas horas de comenzar. En este sentido, las ocho organizaciones estarán viendo acción con la principal misión de cerrar con una victoria y darles una gran alegría a todos sus miles de fanáticos.

Cada uno de los dirigentes tiene la potestad de colocar o bien rotar un poco su alineación y así darle más tiempo de juego a cada uno de sus peloteros en este tipo de compromisos de cierre de semana.

Lanzadores para la jornada del 16 de noviembre – LVBP

Tomando en consideración lo cerrada que está la tabla de clasificación, los lanzadores abridores deben asumir un rol más protagónico en la búsqueda de la victoria, con la finalidad de darles la oportunidad a sus compañeros de hacer la mayor cantidad de carreras a la ofensiva.

El primer choque del día será a las 4:00 p. m., cuando Tiburones de La Guaira visite a Caribes de Anzoátegui con Alex Valverde como abridor por los orientales. Los litoralenses aún no han oficializado a su iniciador para salir al terreno.

Seguidamente, a las 5:00 p. m., se enfrentarán Bravos de Margarita y Águilas del Zulia en un duelo que pondrá a Abdiel Saldana contra Henry Centeno, dos lanzadores con perfiles contrastantes, pero que buscarán dar las mejores actuaciones para sus equipos.

Media hora después, Cardenales de Lara visitará a Navegantes del Magallanes. Yohander Méndez será el encargado de abrir por Magallanes tras su regreso a la organización. El conjunto larense, por su parte, no ha confirmado aún su abridor.

Finalmente, el cierre de la jornada será a las 7:00 pm. con Leones frente a Tigres. Erick Leal tomará la pelota para Caracas, mientras que Jean Pinto hará lo propio por Aragua.