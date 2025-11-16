Jadher Areinamo se acerca a los 10 cuadrangulares antes de la mitad de campaña

Suscríbete a nuestros canales

Ver a Jadher Areinamo sobre el terreno de juego es un verdadero lujo y jornada tras jornada aumenta su producción con el madero, siendo una prueba de ello, el nuevo cuadrangular que conectó este sábado contra Caribes de Anzoátegui.

Pocos días después de iniciada la presente temporada, el novato de apenas 21 años se apoderó del liderato de vuelacercas, posteriormente también tomó el de rayitas impulsadas y no los ha vuelto a soltar.

Jadher Areinamo se voló la cerca contra Caribes:

Aunque los litoralenses no han podido ganar el primero de su gira por el estadio Alfonso Chico Carrasquel, Areinamo ha sido una máquina de producir anotaciones y en el choque de hoy, se fue para la calle.

El derecho vino a batear ante Harol González en la parte alta del tercer episodio y le pescó un pitcheo que mandó a volar por las gradas del jardín izquierdo, ampliando parcialmente la ventaja de su novena 4-1.

Jadher Areinamo retoma el liderato de bateo:

Después de que Wilson García (7) lo igualaría este viernes en el ranking de cuadrangulares, Jadher respondió y quedó nuevamente como líder solitario, tras llegar a ocho bambinazos en el presente torneo.

A Tiburones todavía le faltan tres duelos, para cumplir la mitad de su calendario y antes de llegar a los 28 desafíos, el prospecto de los Rays de Tampa Bay podría alcanzar el doble dígito (10) en vuelacercas, lo que daría una gran posibilidad de tener un año de debut con más de 15 estacazos de vuelta completa, si logra extender su estadía hasta el final de la ronda regular.