LVBP: Águilas del Zulia confirma la llegada de este grandeliga

Antes de comenzar este nuevo fin de semana en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la organización de las Águilas del Zulia ha confirmado la llegada de uno de sus grandesliga más importantes, que estará viendo acción en esta edición 2025/2026.

El conjunto aguilucho confirmó este sábado 15 de noviembre que el primera base de los Nacionales de Washington, Andrés Chaparro, se incorpora al roster activo en un momento inmejorable para el cuerpo técnico que dirige el manager, Lipso Nava.

A través de la cuenta oficial de la franquicia en Instagram, oficializaron su llegada con el siguiente mensaje: "¡El poder de Chappy regresa al nido!" Nuestro grandeliga regresa hoy a la ciudad para entrar en acción durante nuestra semana de feria".

Andrés Chaparro regresa con las Águilas

El pelotero de 26 años tiene dos años de experiencia en las Grandes Ligas con los Nacionales, en los que ha podido ver acción en 67 juegos, conectando 38 hits, cinco jonrones, 20 remolcadas, 14 dobles, 16 carreras anotadas y promedio ofensivo en .203.

En la LVBP ya cuenta con tres campañas dentro de sus credenciales, en lo que ha registrado un total de 64 compromisos disputados, seguido de 38 anotadas, 72 imparables, 18 dobles, 13 cuadrangulares, 45 remolcadas, dos bases robadas, 34 boletos y un promedio de bateo sobre los .320 puntos.

Sin duda alguna, se ha convertido en uno de los bateadores más efectivos para las Águilas del Zulia desde su llegada a la pelota criolla. Por lo tanto, no cabe duda de que es una adquisición de lujo para mantenerse en la pelea por establecerse por el primer lugar de la tabla y así soñar aún más con el título de campeones.