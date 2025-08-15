Estos fueron los resultados del primer día del South African Invitational Padel

Suscríbete a nuestros canales

Finalizó el primer día de acción del South African Invitational Padel con tres partidos de alto calibre que pudiste vivir a traves de las pantallas de Meridiano TV y Meridiano.net. Los tres duelos disputados este viernes 15 fueron las parejas de: Tapia y Diestro vs Stupaczuk y Guerrero; Galán y Cardona vs Augsburger y Dinenno; Coello y Belasteguin vs Yanguas y Momo González.

Resultados del día 1

La dupla conformada por Stupaczuk y Guerrero ganó en tan solo dos sets. El resultado final fue 6-3 y 6-4 sobre Tapia y Diestro, quienes no demostraron todo su nivel. Siguiendo con la jornada del viernes la dupla de Galán y Cardona fueron una aplanadora y en tan solo dos sets derrotaron a Augsburger y Dinenno por parcial de 6-2 y 6-1.

Finalmente el dúo de Coello y Belasteguin revivieron viejos momentos y aplastaron a sus rivales por 7-6 y 6-3 a Yanguas y Momo González.

Cabe recordar que e formato de la competición establece tres enfrentamientos diarios, con puntuación ascendente: 1 punto el viernes, 2 el sábado y 3 el domingo. El equipo que acumule más puntos al finalizar será el ganador.

Jornada de sábado del South African Invitational Padel

Este sábado 16 continua la acción del South African Invitational Padel desde las 10 de la mañana en las pantallas de Meridiano TV y Meridiano.net