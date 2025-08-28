Servicios

El INTT despliega operativos especiales hasta el 30 de agosto (+Detalles)

Los usuarios podrán acudir a las diferentes ubicaciones a nivel nacional para gestionar sus trámites vehiculares 

Por Patricia Briceño
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 02:20 pm
Foto: Referencial / Cortesía
El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) desplegó operativos especiales del 28 al 30 de agosto, para garantizar la atención y emisión trámites vehiculares en varias regiones del país. En este sentido, los usuarios podrán acudir en las siguientes ubicaciones y fechas:

28 de agosto

  • Monagas: Municipio Libertador, Temblador, sede de PDVSA

  • Bolívar: El Callao, calle principal del sector La Ramona, parque recreativo

  • Barinas: Urbanización Domingo Ortiz, específicamente en las instalaciones del centro clínico

  • Aragua: La Victoria, avenida principal Soco, calle del estadio, empresas Empire y Motomania

  • Carabobo: Puerto Cabello, Base de Misiones de la parroquia Goaigoza, pueblo de Goaigoza

29 de agosto

  • Distrito Capital: Sede de El Helicoide

30 de agosto

  • Carabobo: Naguanagua, Centro Comercial Cristal, Motorland 2025

La información fue difundida mediante una nota de prensa en el portal web del INTT, donde precisaron que las iniciativas tienen como finalidad “reafirmar su compromiso con la legalidad y seguridad vial” mediante la atención ciudadana.

Para mayor información los usuarios pueden acceder a las plataformas digitales del ente estatal de materia terrestre; en Instagram, Threads y Facebook: @inttoficial; TikTok: @inttoficial1 y en X :@Inttcontigo.

 

