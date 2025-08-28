El INTT despliega operativos especiales hasta el 30 de agosto (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) desplegó operativos especiales del 28 al 30 de agosto, para garantizar la atención y emisión trámites vehiculares en varias regiones del país. En este sentido, los usuarios podrán acudir en las siguientes ubicaciones y fechas:

28 de agosto

Monagas: Municipio Libertador, Temblador, sede de PDVSA

Bolívar: El Callao, calle principal del sector La Ramona, parque recreativo

Barinas: Urbanización Domingo Ortiz, específicamente en las instalaciones del centro clínico

Aragua: La Victoria, avenida principal Soco, calle del estadio, empresas Empire y Motomania

Carabobo: Puerto Cabello, Base de Misiones de la parroquia Goaigoza, pueblo de Goaigoza

29 de agosto

Distrito Capital: Sede de El Helicoide

30 de agosto

Carabobo: Naguanagua, Centro Comercial Cristal, Motorland 2025

La información fue difundida mediante una nota de prensa en el portal web del INTT, donde precisaron que las iniciativas tienen como finalidad “reafirmar su compromiso con la legalidad y seguridad vial” mediante la atención ciudadana.

Para mayor información los usuarios pueden acceder a las plataformas digitales del ente estatal de materia terrestre; en Instagram, Threads y Facebook: @inttoficial; TikTok: @inttoficial1 y en X :@Inttcontigo.