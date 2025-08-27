Servicios

La información fue compartida a través de la cuenta oficial del INTT en la red social Instagram 

Por Meridiano

Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 05:34 pm
El INTT ejecuta labores en una importante avenida de Caracas (+Detalles)
Foto: Referencial / Cortesía
Recientemente, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) anunció que llevarán a cabo labores de demarcación en la avenida Baralt, a partir de las 8:00 pm. Estas acciones tienen como finalidad “optimizar la seguridad y movilidad en la zona” y forman parte de Plan de Mejora y Mantenimiento de la Infraestructura vial. 

¿Cuál será el tramo afectado?

En este sentido, el proyecto contempla la demarcación de “tránsito divergente y convergente, desde el Distribuidor San José hasta el elevado de Quinta Crespo”. La arteria vial es una de las más importantes de Caracas, ubicada entre la parroquia San Juan y Catedral del municipio Libertador que permite el acceso a zonas residenciales, comerciales y gubernamentales.

En el área se efectuarán líneas continuas, discontinuas, auxiliares, pares, así como pasos peatonales, flechas y leyendas. Por ende, se exhorta a los conductores y peatones a tomar las medidas preventivas durante las labores, respetar la señalización y las indicaciones del personal autorizado.

¿Cuál es la finalidad de las labores?

De igual modo, el INTT ratifica su compromiso en mejorar y fomentar la protección de los ciudadanos, enmarcados en el Plan 7T-2030.

“Agradecemos la comprensión y colaboración de todos para prevenir accidentes y garantizar la movilidad segura en los alrededores”, reza la publicación en la cuenta de Instagram @INTTOficial.

Información adicional

  • El ente estatal está enfocado en colocar, mantener y, conservar la señalización de las vías, basándose en el Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tráfico.

  • Los conductores que se desplacen por esta arteria vial deben reducir la velocidad y mantenerse atentos. Además, los peatones deberán seguir las instrucciones del personal del INTT.

  • Las labores se realizan en horario nocturno para evitar el embotellamiento en la zona central de la ciudad capital.

  • Para mayor información pueden ingresar en las redes sociales oficiales del INTT o en las del Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT), donde se difunde la información sobre operativos, jornadas, despliegues especiales y mucho más.

