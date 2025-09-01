‘La Divaza’ levanta pasiones en Instagram con nuevas fotos

Suscríbete a nuestros canales

Cuando ya han pasado 3 meses de la muerte de su madre, el influencer venezolano Pedro Luis Joao Figueira, mejor conocido como ‘La Divaza’, continúa en la batalla para poder salir adelante con esa inmensa ausencia.

En este sentido, el joven maracayero ha buscado opciones para distraerse: lo hemos visto creando contenido, viajando y disfrutando la playa. Hace unos días, se dio un descanso en los mares de Oaxaca, México, país en el que reside desde hace un tiempo.

'La Divaza' seduce Instagram

En un post de Instagram, el también youtuber publicó algunas fotografías de lo que fue su viaje. “La playa es mi terapia favorita…”, escribió.

Asimismo, elogió el hotel donde se hospedó y vivió una mágica experiencia frente al mar y con una atención de calidad. Según las imágenes, no estaba solo, lo acompañaban un apuesto chico de nombre Andrés Gueda y el influencer mexicano, Luis Ángel Robelo.

Los internautas enloquecieron

Aunque el paisaje se veía fresco y agradable, lo que realmente llamó la atención de los seguidores de ‘La Divaza’ fueron sus atributos físicos, que reflejan una disciplinada rutina de ejercicios y buena alimentación.

De inmediato sus fans reaccionaron: “El más fit”, “Pero la divaza está buenisima vale”, “Pero divaaaaa, yo no te había visto así”, “Cada día estás muy bello”, “Uff papasito”, “Falto yo allí encima”, “Aquí los que hicimos zoom”, se lee en la caja de comentarios.

Vale recordar que, desde el 2019, el venezolano ha estado trabajando en su imagen. Así como ha batallado para tallar su figura, también lo ha hecho contra el acné que afectó su vida durante mucho tiempo y al día de hoy, ya no significa un problema para él.