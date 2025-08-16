Poco más de $900 para los ganadores con seis en Valencia este sábado

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Valencia contó la tarde de este sábado con una programación de nueve carreras donde se disputó el Clásico Ciudad de Valencia con victoria de la yegua Amor Amor y el juego del 5y6 que generó un total de 84 tickets ganadores con seis caballos acertados en la jornada.

Ganadores del 5y6 en Valencia

Un total de 84 tickets ganadores con los seis caballos de la fama fueron los que acertaron el 5y6 de este sábado y que tenían en la primera válida al ejemplar Peterose con la monta de Jaime Lugo y entrenado por Jesús Carfunjol Jr. y generó un pago de 73.27 a ganador.

La segunda de las válidas fue ganada por el purasangre El de Pedro, presentado por el entrenador José Luis García y montado por el aprendiz Jonas Rijo el cual generó un pago de 180.64 a ganador y corrió en 69’3 los 1.100 metros de la carrera.

La tercera de las válidas se la quedó la yegua Amatista con la monta del jockey profesional Jaime Lugo Jr. y entrenado por José Jaramillo, la cual dejó un tiempo de 82’2 en 1.300 metros y pagó 55.00 a ganador.

Mientras que la cuarta del 5y6 se la llevó la yegua La Viva del entrenador Miuler Vivas y tuvo la monta del jockey aprendiz Kelvin Perfecto con un recorrido de 71’1 en 1.100 metros y un pago de 673,59 a ganador y ser el mejor dividendo de la tarde de carreras sabatinas.

Por último, en la quinta válida el triunfo fue para La de Nino en una carrera de 1,100 metros con un tiempo oficial de 69’3 con la monta del aprendiz Yaniel Caguado y un pago de 111.08 a ganador y entrenado por Edwing Pimentel.

Para finalizar, la carrera de los dividendos, la victoria fue para Roddrick del entrenador Jesús Carfunjol y la monta del aprendiz Alejandro Briceño y dejó un tiempo oficial de 88’4 en 1.400 metros y generó un dividendo de 230.86 a ganador.

Con estos seis ejemplares, hay un total de 84 tickets ganadores en el 5y6 de Valencia y cada uno se lleva un premio de 127.084.05, siendo un total aproximado de $940 para cada ganador de este sábado.