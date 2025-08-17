Estos son los retirados de la Reunión N°31 en La Rinconada 17-8-2025

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 17 de agosto se correrá la edición número 31 de la temporada en el hipódromo La Rinconada con una programación de 12 carreras a partir de la 1 de la tarde y el juego del 5y6 nacional de sde la séptima competencia y con hora de partida de las 3:30 de la tarde sin pruebas selctivas ni clásicos de grado en disputa a una seman de la celebración de la Gala Hípica de Caracas.

Ejemplares retirados en la Rinconada este domingo.

Como todos los domingos en la mañana, Meridiano.net hace una actualización de los ejemplares que han sido retirados desde el momento que se hace oficial la programación por parte del Instituto Nacional de Hipódromos, durante la tarde de cada lunes de la semana, hasta la mañana de este domingo según las actualizaciones que son hechas por la el ente hípico en sus cuentas oficiales de las distintas redes sociales de comunicación.

Debe repasar que el primer ejempalr en haber sido retirado el pasado martes fue el importado Mr. Keating del entrenador Danny Pimentel por una Hemorragia Pulmonar Inducida por el ejercicio en la pista. luego le siguieron las yeguas Brisas del Valle y Guillermina respectivamente, y por último, el purasangre Visión del entrenador Omar Oviedo.

A continuación, el listado con cada una de las razones médicas pertinentes.

Carrera 4: #7 Mr. Keating Hemorragia Pulmonar inducida por el trabajo

Carrera 9 #6 Brisas del Valle Hemoparasitos

Carrera 9 #8 Guillermina Presencia de Moco en la Traquea

Carrera 12 #12 Visión Estado Febril