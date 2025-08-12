Estrategias para maximizar tus beneficios del Seguro Social

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) emite mensualmente cheques de estímulo a más de 70 millones de beneficiarios en Estados Unidos. Sin embargo, muchos no conocen algunos trucos que pueden ayudarles a recibir una mayor cantidad de dinero. A continuación, te explicamos cómo puedes incrementar tus beneficios de jubilación.

El monto que cada beneficiario recibe del Seguro Social varía según su estatus y contribuciones a lo largo de su vida laboral. El programa federal ajusta el monto de cada jubilación anualmente, basándose en el Costo de Vida (COLA), lo que significa que los pagos pueden aumentar con el tiempo.

La SSA establece la edad promedio de jubilación en 67 años, pero los ciudadanos tienen la opción de retirarse a los 62 o esperar hasta los 70 años. Esta elección tiene un impacto significativo en el monto que recibirán mensualmente.

La importancia de la edad de retiro

Los beneficiarios que deciden esperar hasta los 70 años para jubilarse pueden recibir un pago mensual considerablemente más alto. Actualmente, aquellos que se retiran a esta edad pueden cobrar hasta USD 5,108 al mes, en comparación con los USD 2,831 que reciben quienes se retiran a los 62 años. Esta diferencia de USD 2,277 resalta la importancia de planificar correctamente tu edad de retiro.

Créditos laborales: ¿Cuántos necesitas?

Para calificar para la jubilación del Seguro Social, es necesario acumular un total de 40 créditos laborales. Estos créditos se obtienen según tus ingresos anuales, con un máximo de cuatro créditos por año. En 2025, por ejemplo, se logrará un crédito por cada USD 1,730 ganados. Por lo tanto, si ganas al menos USD 6,920 al año, podrás alcanzar los cuatro créditos necesarios.

Este requisito es fundamental para todos los trabajadores y una vez que lo cumplas, podrás solicitar tu jubilación al alcanzar la edad mínima. Recuerda que el monto final dependerá no solo del promedio de tus ingresos, sino también de la edad en que decidas comenzar a cobrar.

Maximizar tus beneficios del Seguro Social requiere una planificación cuidadosa y una comprensión clara de cómo funcionan las jubilaciones. Considerar la edad adecuada para retirarte y asegurarte de acumular los créditos necesarios son pasos esenciales para garantizar que recibas la mayor cantidad posible en tus pagos mensuales.