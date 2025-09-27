Richard Páez expresó su opinión sobre la elección de Oswaldo Vizcarrondo para la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

En las horas más recientes el periodista Fernando Petrocelli informó que Oswaldo Vizcarrondo asumiría las riendas de la Vinotinto absoluta, de forma interina, para encargarse de dirigir el amistoso de Venezuela en el mes de octubre.

Desde esa revelación, el debate no ha dejado de surgir sobre el asunto y lo que pueda originar en torno al combinado nacional, tomando en cuenta que 'Vizca' también es seleccionador de la categoría sub-17, que jugará el mundial en noviembre, y tiene en lo sucesivo que tomar el timón en la sub-20.

De ahí, a que distintas personalidades del fútbol venezolano hayan dejado opiniones del perfil de este estratega de 40 años. En Meridiano pudimos recibir días atrás palabras del profesor Richard Páez, extécnico de la Vinotinto y respetado por su cambio de mentalidad en el jugador criollo.

En esa charla exclusiva para nuestra multiplataforma (la entrevista completa la encuentras en el canal de Youtube y la sección 'Mediriano Premium' del portal) el veterano DT dejó sus impresiones de una decisión que pusiera al histórico exjugador al frente de la selección.

¿Qué dijo Richard Páez sobre Oswaldo Vizcarrondo?

El veterano estratega valoró positivamente las capacidades del exjugador, sobre todo por la forma en la que está haciendo jugar a los jugadores a su mando. Para el técnico, hoy en Estados Unidos, su homólogo tiene el potencial necesario para asumir en algún momento la responsabilidad en el banquillo nacional, aunque pidió mesura con ese paso.

"Él está comenzando como debe comenzar, un técnico venezolano sobre todo, mostrando que sí confía en el talento del jugador que está conduciendo y eso es lo mejor que ha mostrado Oswaldo Vizcarrondo. Demuestra con la selección de los jugadores, con el esquema que juega y cómo juega la selección, que lo que él está pensando lo está haciendo realidad. Él está confiando en el jugador venezolano y hoy estamos viendo una categoría sub-17...con calidad de juego", dijo de entrada.

Luego agregó: "Cuando uno ve eso se dice: 'ese es un seleccionador potencial de la selección absoluta'. No lo vayamos a quemar, no le demos todo el sartén como me lo dieron a mí, pero yo tenía experiencia por el lado caliente".

Incluso, fue más allá y reflexionó: "¿Cómo es posible que el seleccionador sub-17 sea el nuevo técnico de la selección nacional absoluta o se les ocurra en la cabeza darle una misión tan extrema a un técnico que necesita rodaje, experiencia, sufrir cosas malas y buenas, para ser capaz en un futuro de afrontar la tremenda responsabilidad de dirigir a la selección? Pido que tengan calma, que no se desboquen, porque en Venezuela se desbocan muy rápido".

El profesor Richard Páez considera que no es oportuno desviar la atención de Oswaldo Vizcarrondo en tan solo meses de su participación en el Mundial sub-17, al que se ganó el cupo y sobre el que se tienen grandes ilusiones sobre la participación venezolana.