Promesas de Venezuela se lucen este fin de semana en liga europea

El fútbol eslovaco fue testigo de una destacada actuación de dos jóvenes talentos venezolanos este fin de semana, quienes se convirtieron en figuras clave en las victorias de sus respectivos equipos.

Con goles y asistencias, Jesús Rangel y Yorjan Escalona demostraron su impacto ofensivo, consolidando un prometedor presente en el "Viejo Continente".

Jesús Rangel, doblete explosivo

El polivalente extremo Jesús Rangel fue la gran figura de la jornada nueve, liderando la ofensiva del FK Gerlachov en una contundente victoria 4-0 sobre el MFK Veľký Šariš.

El ex jugador del Inter de Barinas demostró su olfato goleador al marcar un doblete, exhibiendo su capacidad de definición y su importancia en el ataque del equipo. Sus goles fueron fundamentales para asegurar los tres puntos y mantener a su equipo en la senda del triunfo.

La actuación del venezolano es una excelente noticia que subraya el potencial de los jóvenes criollos que buscan hacerse un nombre en Europa.

Yorjan Escalona, defensor con mucho gol

Por su parte, el defensor Yorjan Escalona se lució con una exhibición ofensiva poco común para un jugador de su posición. Escalona fue un motor imparable en la victoria del SK Zahrande, participando directamente en tres de los cinco goles de su equipo.

El venezolano evidenció su visión de juego y precisión al registrar dos asistencias, facilitando el trabajo de sus compañeros. Además, coronó su gran partido con un gol propio, dejando claro que es una pieza polivalente y decisiva que contribuye en ambas áreas del campo.

Las actuaciones de ambos son un motivo de orgullo para el fútbol venezolano y refuerzan la imagen de que los talentos nacionales pueden triunfar en ligas europeas. Estos jóvenes se consolidan como promesas a seguir, y si mantienen el ritmo, pronto podrían llamar la atención de la selección Vinotinto para los próximos ciclos de competencia.