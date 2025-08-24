Prospecto venezolano se estrena como goleador en Europa (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Diversos talentos venezolanos continúan su impresionante adaptación al fútbol europeo y en esta ocasión, Jesús Rangel, se llevó todas las miradas.

Este domingo 24 de agosto, el lateral izquierdo de 21 años anotó su primer gol en el continente, ayudando al FK Gerlachov a conseguir una importante victoria 2-0 como visitante contra el FK Sobrance-Sobranecko.

Debut goleador

Dicho compromiso, correspondiente a la jornada cuatro del Campeonato Regional IV. Liga Este de Eslovaquia, consolida el buen momento del equipo.

Jesús Rangel, quien llegó al club eslovaco procedente del Inter de Barinas, fue titular y tuvo una destacada actuación. Su momento de gloria llegó en el minuto 63, cuando con una definición certera, batió al portero rival para sellar el 2-0 definitivo.

Este gol no solo le da su primera alegría personal en Europa, sino que también subraya su rápida evolución y su valía para el equipo.

Primeros pasos en Europa

La adaptación del exjugador del Inter de Barinas ha sido notable. Desde su llegada, demostró ser un jugador polivalente, que puede adaptarse a posiciones más adelantadas sin problema alguno.

Algo que lo convierte en una pieza clave en el esquema del FK Gerlachov. Con esta victoria, el FK Gerlachov refuerza su posición en la tabla y sigue demostrando un sólido rendimiento colectivo.