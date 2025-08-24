Joven delantero Vinotinto marca su primer gol de la temporada contra Juventus (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El joven delantero venezolano, Alejandro Cichero Jr., ha comenzado la temporada de la mejor manera posible, estrenándose como goleador en la contundente victoria 3-1 del equipo sub-20 de Frosinone contra la Juventus en el Centro Deportivo de Ferentino.

En su segundo partido de la temporada, el prometedor ariete criollo selló el triunfo para los “ciociaros”, manteniendo el paso invicto del equipo, quien busca repetir el buen nivel mostrado la campaña pasada.

¿Líder ofensivo del Frosinone?

Al minuto 20, con el marcador 0-0, el árbitro principal señaló penalti y la responsabilidad cayó en los hombros del Vinotinto. Alejandro Cichero Jr., demostrando una gran confianza, tomó el balón para ejecutar la pena máxima.

Con un remate potente y bien colocado, el atacante de 19 años venció al portero rival, asegurando la victoria y llevando a su equipo a la cima de la tabla, superando a equipos como Parma, Fiorentina o Inter de Milán.

Quiere mejorar su cuota goleadora

Esta anotación es un gran indicio de lo que puede ser esta temporada para el joven artillero, quien en la campaña 2024-2025 anotó ocho goles y dio una asistencia.

Con este resultado, el equipo de Frosinone U20 continúa con su excelente racha, sumando seis puntos en dos partidos jugados, lo que les permite tener un inicio de temporada ilusionante.

Por su parte, el debut goleador de Alejandro Cichero Jr. no solo subraya su talento, sino que también refuerza la solidez de un equipo de Frosinone que se perfila como un contendiente fuerte en la categoría.