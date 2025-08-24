Ángel Di María como el vino: Mira de varios ángulos el golazo de tiro libre (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Ángel Di María es un claro ejemplo de que se podrá ser viejo pero el talento no se pierde, el astro argentino marcó este sábado 23 de agosto un verdadero golazo de tiro libre que le dio el triunfo 1-0 al equipo de sus amores, Rosario Central, sobre Newell’s en el clásico de la ciudad.

Este es el tercer gol de Di María en seis presentaciones con Rosario durante la Primera División del fútbol argentino. "El Fideo" al ver que la pelota caía hacia la red, pegó una carrera eufórica hacia el borde la grada del Gigante de Arroyito para ser ovacionado por el público, mientras su esposa Jorgelina Cardoso y el resto de sus familiares celebraban exultantes en el palco.

"Angelito" se sacó la camiseta para celebrar su maravilla de gol y el árbitro Darío Herrera le mostró la tarjeta amarilla, pero de poco le importó al campeón del mundo con Argentina en 2020, quien terminó al borde de las lágrimas segundos después cuando todo el estadio lo ovacionó.

Desde otro ángulo