El sorpresivo top 5 de Ángel Di María en la historia de la selección Argentina

La selección Argentina está disfrutando realmente de unos años dorados. Una de las etapas más importantes en todo su recorrido a nivel de selecciones absolutas, siendo vigentes campeones del mundo (desde Qatar 2022), bicampeones de Copa América y en el medio, hasta el momento, con también una Finalissima (porque deben jugar otra final contra España).

Lo anterior denota el poderío casi absoluto del combinado albiceleste, liderados por su máxima figura, Lionel Messi. Sin embargo, el '10' para instaurar esta hegemonía también necesitó de otros nombres, que serán recordados en lo más grande del país.

Uno de ellos, sin duda alguna, es Ángel Di María, a quien justamente le preguntaron -en diálogo con La Nación- por su top 5 de jugadores más importantes en la historia del seleccionado y dejó unas escogencias que sorprendieron a muchos seguidores, particularmente por un nombre.

El top 5 de Ángel Di María con la selección Argentina

Como no podía ser de otra manera, porque lo ha disfrutado en primera fila compartiendo vestuario y alegrías, 'el fideo' dejó ese primer lugar a Lionel Messi, considerado por muchos el mejor jugador de la historia del fútbol.

Acto siguiente, como se esperaba, dedicó un espacio a quien también en distintos núcleos consideran el más grande del balompié, después de liderar a la albiceleste en el Mundial de 1986 a su segunda copa. Ese no es otro que Diego Armando Maradona. Así pues, cerró el podio con otro campeón mundial, que dio la primera gran satisfacción al país en 1978, conocido como Mario Alberto Kempes.

Hasta aquí, su elección fue previsible por lo que significaron cada uno en ese recorrido. Incluso, en ese cuarto lugar, que dio a uno de los zagueros más técnicos y exitosos del fútbol (Daniel Pasarella) todo iba encaminado con lo que siempre se suele hablar en distintos foros.

Sin embargo, la gran sorpresa estuvo ligada al cierre de su top, al seleccionar a quien ha sido su compañero de selección por años y con el que ha vivido las victorias más recientes. Se trata de Rodrigo de Paul, hoy en el Inter Miami y que ha sido un mediocampista casi inamovible para el técnico Lionel Scaloni.

El asombro en algunos, con esa elección de Ángel Di María, aparece en la discusión por la historia tan rica de Argentina en cuanto a históricos como Riquelme, Verón, Mascherano y tantos otros, pero sin suda puede tener asidero cuando se revisar que De Paul ha sido pieza clave en cada una de las conquistas con su función en la medular sin ser el que se lleve los reflectores.