¡Lesionado! Neymar Jr sufre aparente lesión con el Santos FC (+detalles)

El crack brasileño sufrió molestia en sus caderas y se perderá la jornada 21 del Brasileirao

Por Ricardo Rodríguez
Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 11:48 am
Neymar Jr. Foto: Getty Images
Este fin de semana, varios medios brasileños reportaron la aparente lesión de Neymar Jr, quien ya habría sido examinado por el cuerpo médico del Santos FC.

Dicha molestia se presentó el pasado jueves durante el entrenamiento, confirmándose días más tarde que se trata de un edema en la cadera, por lo que se perderá el próximo duelo del club, este domingo a las 3:00 PM (hora Venezuela).

Una mala noticia para el país

El referente ofensivo del conjunto alvinegro estará ausente en la jornada 21 del Brasileirao, en la que el ''Peixao'' visitará al Esporte Club Bahía en la Arena Fonte Nova (Salvador).

Más allá de las ganas que tenía el delantero de redimirse con la hinchada del equipo, tras la goleada 6-0 propinada por Vasco da Gama en el Estadio Do MorumBIS, el pasado 17 de agosto.

Sin embargo, esta lesión también supone una despedida indirecta para las aspiraciones de Neymar Jr de volver a la selección de Brasil lo más pronto posible.

Cabe destacar que, este próximo lunes 25 de agosto se anunciará oficialmente la convocatoria de la 'canarinha' de cara a las últimas dos fechas de Eliminatorias Conmebol al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Dicho anuncio se dará, de acuerdo con el cronograma anunciado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), para conocer las piezas con las que contará Carlo Ancelotti para los partidos ante Chile en el estadio Maracaná (4 de septiembre) y ante Bolivia en El Alto.

 

 

