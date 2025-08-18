Historial de las peores derrotas en la carrera de Neymar

Suscríbete a nuestros canales

Neymar vivió uno de los peores momentos de su carrera, tras la humillante derrota 6-0 de Santos ante Vasco de Gama, correspondientes la jornada 20 del Brasileirão. Este duro reverso se convirtió en el más duro de su historial, aunque reúne varios, este ha sido el del marcador más abultado.

Incluso, el brasileño se vio bastante afectado y abandonó el terreno de juego llorando desconsoladamente. Entre eso, el entrenador Fernando Diniz, se acero e intentó darle palabras de aliento.

Neymar, reúne una lista de equipos con los que ha jugado desde el 2009, cuando fue ascendido por el entrenador Vagner Mancini. Desde entonces entonces, ha vestido la camiseta de Santos, Barcelona, PSG, Al Hilal y la Selección Brasileña. Sin embargo, el máximo marcador que había experimentado era 4-0, en dos ocasiones.

Historial de derrotas sufridas por Neymar

El primero golpe lo vivió precisamente con el Santos, en la final del Mundial de Clubes de 2011 contra el Barcelona donde terminaron con pizarra final de 0-4.

Pasado un poco más de cinco años, el brasileño militaba en las filas del Barça, estuvo en el campo en la derrota de la Champions League por el mismo marcador (4-0) ante el PSG en el año 2017.

Es importante recordar que, el astro no estuvo presente en la histórica derrota por 7-1 que sufrió Brasil contra Alemania en la semifinal del Mundial de 2014. Neymar era el referente del equipo, pero no vio acción por lesión en los cuartos de final contra Colombia.

En el 20215, sufrió una derrota de 5-1 ante el Real Club Celta de Vigo, siendo parte del club azulgrana.

En el 2017, otra vez en partido de Champions League, cayó derrotado el Barcelona 0-3 ante la Juventus.

Neymar en el Santos

El astro luego de pasar por la elite de Europa y estar en Arabia Saudita, regresó a Brasil en enero de este año para jugar en el Santos, con el que recientemente renovó su contrato. Este año, ha jugado 19 partidos y marcado seis goles.

Neymar “Estoy avergonzado"

Tras finalizar el encuentro, Neymar dio la cara frente a los medios y declaró "Estoy avergonzado. Estoy totalmente decepcionado con nuestra actuación. La afición tiene todo el derecho a protestar, obviamente sin usar la violencia... Pero si quieren maldecir e insultar, están en su derecho".

"Es una vergüenza extrema. Nunca había experimentado esto en mi vida. Desafortunadamente, sucedió", siguió el crack.

Y cerró sobre su llanto: "Las lágrimas eran de ira, de todo. Desafortunadamente, no puedo ayudar en absoluto. En fin, fue una mierda total, esa es la realidad".