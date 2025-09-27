Talento Vinotinto vuelve de su lesión con este golazo en Europa

Suscríbete a nuestros canales

El atacante venezolano Yerson Chacón tuvo un regreso soñado a los terrenos de juego tras superar una lesión, al marcar un gol clave en la contundente victoria 0-4 del AEK Larnaca frente al Krasava en la Primera División de Chipre. El joven criollo demostró que su instinto goleador está intacto y que su impacto en el equipo es inmediato.

La vuelta del ex Deportivo Táchira era muy esperada, pues había estado fuera de las canchas por varias semanas luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que encendió las alarmas. Lejos de mostrarse precavido, el venezolano entró con determinación al campo en el minuto 66 y no tardó en dejar su huella en el marcador.

Su anotación contribuyó a sellar la goleada 0-4 ante el Krasava, reafirmando al AEK Larnaca en la parte alta de la tabla (terceros con 10 puntos) y demostrando la profundidad de su plantilla.

Su rendimiento en cifras

Ahora bien, el gol no solo significó su regreso, sino que también mejoró sus estadísticas personales, consolidándolo como una pieza importante en el esquema del club chipriota en su segunda temporada en Europa.

Cabe destacar, que el partido también fue relevante para otro talento venezolano, Mathías González, quien ingresó en el minuto 84, sumando minutos y experiencia en el "Viejo Continente".

En lo que va de campaña, Yerson Chacón registra:

3 goles

2 asistencias

11 partidos disputados (Primera División de Chipre y fase previa de la Europa League)

El futuro de la Vinotinto a la vista

El buen momento que atraviesa Yerson Chacón en el fútbol europeo alimenta la expectativa entre los aficionados de la Vinotinto. Tras el reciente y duro revés en las Eliminatorias al Mundial 2026, el regreso y el rendimiento goleador del criollo es una excelente noticia para la selección nacional, que mira hacia adelante y espera contar pronto con su talento en la selección absoluta.

Su progresión en Chipre lo posiciona como un prospecto a seguir de cerca por el cuerpo técnico nacional. En los próximos dos amistosos internacionales, se espera que el técnico interino (todo parece indicar que será Oswaldo Vizcarrondo), pueda incluirlo en la convocatoria.