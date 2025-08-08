El truco que pocos conocen para recibir más dinero del Seguro Social

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) emite cheques de estímulos para los jubilados de EEUU. Los montos pueden variar según la edad de retiro y son actualizados basándose en el Ajuste por Costo de la Vida (COLA), por lo que algunos beneficiarios podrían recibir sumas elevadas.

¿Cómo puedes incrementar tu jubilación del Seguro Social?

La edad promedio para optar por la jubilación es a los 67 años. No obstante, tienen la posibilidad de retirarse a los 62 años (edad mínima) o a los 70 años (edad máxima), percibiendo montos diferentes, según los aportes al Seguro Social por los años activos en el mercado laboral. En este sentido, quienes esperan mayor tiempo para formalizar su retiro, obtienen el monto más elevado.

¿Cuánto cobran los beneficiarios del Seguro Social?

En 2025, los jubilados cobran sus cheques de estímulo mensualmente y recibenn montos diversos. A continuación, te los detallamos:

Jubilados a los 62 años: 2.831 dólares

Jubilados a los 67 años: 4.018 dólares

Jubilados a los 70 años: 5.108 dólares

¿Cuántos créditos debo acumular para solicitar la jubilación?

Un total de 40 créditos son necesarios para solicitar la jubilación en EEUU, representando 10 años de trabajo aproximadamente. Actualmente, se obtiene un crédito al devengar 1,730 dólares, y al sumar 6,920 dólares anuales se logran cuatro créditos. Es un requisito clave para todos los trabajadores, los cuales pueden optar por la jubilación al cumplir la edad mínima.

¿Cuáles son los pagos que distribuye el Seguro Social?

Principalmente la SSA distribuye cuatro pagos a varios beneficiarios:

Jubilados que posean la cantidad de créditos exigidos.

Para cónyuges y familiares sobrevivientes.

Para personas con discapacidades o adultos mayores.

Personas elegibles para el Seguro del Ingreso Suplementario (SSI).

¿Cómo puedo reclamar los pagos?

Aunque la SSA suele ser puntual con todos los pagos, ciertos beneficiarios podrían experimentar dificultades al recibirlo y para solventar la problemática deben realizar un procedimiento sencillo, ingresando al sitio web de My Social Segurity o comunicándose al número 1-800-772-1213. Es fundamental poseer su número del Seguro Social y de su cuenta bancaria.