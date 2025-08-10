Connor Zilisch pasa de la victoria a la tragedia en la Nascar Xfinity (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El piloto Connor Zilisch tuvo una tarde agridulce este sábado 10 de agosto que le podría costar la temporada. El piloto del Chevrolet número 88, ganó en la carrera Mission 200 de la Nascar Serie Xfinity, que se disputó en una de las catedrales del automovilismo estadounidense, el circuito de Watkins Glen International, a las afueras de Nueva York.

Pero el día de celebración en Nascar se apagó de forma inmediata, luego que Connor Zilisch llegara a la zona de celebración. El piloto del equipo JR Motorsports cuando se intentó bajarse de su carro y subirse sobre el vehículo para festejar su sexto triunfo en la categoría de autos stock, se resbaló de la puerta, su pie quedó enganchado y cayó de forma brusca al piso.

Podrá correr en la categoría principal de Nascar

El equipo JR Motorsports publicó un comunicado el sábado por la noche donde informó que chico de solo 19 años había sido dado de alta, aunque sufrió una fractura de clavícula.

Debido a esta lesión, el equipo Trackhouse Racing retiró el Chevrolet n.° 87 de Zilisch y no podrá participar en la carrera de la Cup Series del domingo 10 de agosto, el "Go Bowling en The Glen". La alineación además le deseó una pronta recuperación.

Zilisch publicó la información en sus redes sociales y agradeció al personal de seguridad por su rápida respuesta. Pero esta situación deja en duda si podrá terminar la temporada en ambas categorías: Xfinity y Cup Series.