¡Adiós a la vista cansada! El nuevo colirio que elimina la presbicia por 10 horas

La FDA aprobó recientemente VIZZ, un innovador colirio elaborado con aceclidina que promete mejorar la visión cercana hasta por 10 horas. Creado por LENZ Therapeutics, este fármaco está dirigido a adultos con presbicia, una condición ocular que afecta la capacidad de enfocar objetos cercanos y que, solo en Estados Unidos, perjudica a más de 128 millones de personas.

En España, más de 17 millones de ciudadanos padecen esta afección, que suele aparecer después de los 45 años como parte del envejecimiento natural de los ojos, y hasta ahora, la solución más frecuente ha sido el uso de gafas o lentes de contacto.

¿Cómo actúa este nuevo colirio?

La fórmula de VIZZ contiene aceclidina al 1,44%, un componente que reduce el tamaño de la pupila generando un “efecto pinhole”, similar a cuando se ajusta la apertura de una cámara para enfocar mejor. Esta técnica permite que los objetos cercanos se vean con mayor nitidez sin alterar la visión lejana ni generar cambios miópicos, como ocurre con otros tratamientos.

Su aplicación es sencilla:

Colocar una gota en cada ojo.

Esperar dos minutos.

Aplicar una segunda gota en cada ojo.

El efecto se prolonga durante gran parte del día, ofreciendo comodidad para actividades como leer, trabajar en computadora o manejar dispositivos móviles.

VIZZ se diferencia de opciones previas, como Vuity (aprobado en 2021), por su perfil de seguridad más favorable. Mientras Vuity utiliza pilocarpina, que puede provocar molestias en cejas o problemas en la retina, VIZZ actúa de forma selectiva sobre la pupila y evita estimular en exceso los músculos del enfoque.

En estudios clínicos CLARITY-1 y CLARITY-2, el 65% y 71% de los pacientes mejoraron al menos tres líneas en agudeza visual cercana sin perder visión a larga distancia.

Efectos secundarios y precauciones

Los efectos adversos más frecuentes fueron:

Irritación ocular (20%).

Visión tenue (16%).

Dolor de cabeza (13%).

En todos los casos, las reacciones fueron leves y temporales. El colirio se presenta en viales de dosis única sin conservantes, debe mantenerse refrigerado y, una vez abierto, puede permanecer a temperatura ambiente hasta 30 días.