Banesco: Nueva comisión aplicará a transacciones internacionales con tarjeta prepagada

Banesco Banco Universal anunció una nueva comisión del 1.5% para consumos realizados con su tarjeta prepagada internacional, vigente desde el pasado 1 de agosto, dicha medida afecta a todos los usuarios que utilicen este instrumento financiero para compras fuera del país.

La entidad financiera informó que el cobro de esta comisión se realizará en bolívares, utilizando la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Los cargos se descontarán directamente de la cuenta Banesco del cliente en un periodo de cinco días hábiles después de finalizar el mes en que se realizó la operación.

Además, Banesco incrementó los montos máximos permitidos para transacciones diarias a través de sus plataformas digitales como BanescOnline y Pago Móvil. Estas modificaciones aplican tanto para personas naturales como jurídicas.

BanescOnline:

Personas naturales: 500.000 Bs. diarios

Personas jurídicas: 15.000.000 Bs. diarios

BanescoMóvil:

Personas naturales: 500.000 Bs. diarios

Personas jurídicas: 10.000.000 Bs. diarios

Para el servicio de Pago Móvil, los usuarios podrán realizar operaciones de hasta 200.000 bolívares diarios para personas y comercios. En el caso de transferencias vía SMS, el tope máximo es de 12.000 bolívares diarios.

Con estos cambios, los clientes deben estar atentos a las nuevas comisiones para evitar cargos inesperados, por lo tanto, se aconseja revisar periódicamente los movimientos en la cuenta para controlar mejor las finanzas personales.