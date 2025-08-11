USCIS aplicará nuevas reglas para solicitar la residencia a través de los matrimonios y vínculos familiares

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Donald Trump aumenta cada mes la presión con su política migratoria. Desde el pasado 1 de agosto de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó aplicar nuevas reglas que elevan las exigencias para quienes soliciten la residencia permanente a través de las relaciones familiares y el matrimonio.

Según el ente migratorio, la medida es para garantizar que los matrimonios y vínculos familiares presentados sean auténticos, verificables y conformes a la ley y así reforzará la detección de extranjeros con intenciones peligrosas a Estados Unidos.

Asimismo, las nuevas directrices impactarán a quienes tengas solicitudes en proceso antes de la fecha de entrada en vigor mencionada y recién solicitadas. También la norma se extenderá a las solicitudes de militares estadounidenses y personal gubernamental que hace vida fuera del país.

Modificaciones para solicitar la residencia permanente

Entrevistas obligatorias para todos los solicitantes, sin importar si existen señales de alerta previas.

Posibilidad de visitas domiciliarias sin previo aviso por parte de las autoridades migratorias.

Criterios ampliados para decidir cuándo un caso requiere entrevista.

Emisión de una Notificación de Comparecencia (NTA) si el beneficiario está bajo una orden de remoción

Criterios para optar a la residencia permanente por vínculo familiar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos detalla en su portal web, que los familiares elegibles para solicitar una tarjeta de residente permanente están divididos en las siguientes categorías de "inmigrantes preferenciales" basados en la familia: