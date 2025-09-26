Carlos Alcaraz, en la cuerda floja: ¿la lesión amenaza su continuidad?

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz, que ya arrastraba molestias en el tobillo, ha optado por no entrenar, un movimiento que ha sembrado la duda sobre su continuidad en el torneo y, de manera más amplia, en el tramo final de su temporada. Su presencia en la segunda ronda pende de un hilo, y el mundo del tenis contiene la respiración.

Un susto que se vuelve amenaza

El "susto" que Alcaraz experimentó en su debut contra Sebastián Báez ha escalado de ser un simple percance a una seria amenaza. Durante ese partido, una torcedura de tobillo lo llevó al suelo, generando un momento de pánico que, si bien no impidió que ganara el encuentro, ha dejado secuelas. El hecho de que se haya cancelado su entrenamiento de este viernes es la confirmación de que las molestias son más graves de lo que se pensaba.

La decisión de no pisar la cancha es un claro indicio de que se está priorizando la salud a largo plazo. En lugar de forzar, el equipo médico de Alcaraz ha optado por un tratamiento conservador, con la esperanza de que el descanso sea suficiente para permitirle competir en su próximo partido.

La organización a la expectativa: un gesto de esperanza

El Abierto de Japón no es ajeno a la situación. Para darle a Alcaraz el máximo tiempo de recuperación posible, los organizadores han programado su duelo de segunda ronda contra el belga Zizou Bergs en el último turno del día. Este gesto subraya la importancia de Alcaraz para el torneo, pero también refleja la incertidumbre que rodea su estado físico.

Con un historial de lesiones que incluye problemas en el antebrazo, el pie y el glúteo, Alcaraz ha aprendido a no forzar. El riesgo de agravar su tobillo en Tokio podría comprometer su participación en el Masters de Shanghái y, lo que es más importante, en las ATP Finals, los dos grandes torneos que cierran la temporada.

El mundo del tenis, que ha visto a Alcaraz acumular un impresionante récord de 45 victorias en lo que va del año, espera ansiosamente la decisión final del español. ¿Podrá la estrella del tenis español recuperarse a tiempo o la cautela se impondrá, dejando un vacío en el cuadro de Tokio y una gran incógnita para el final de la temporada?



