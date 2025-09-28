Comprar inmueble en Venezuela, las claves esenciales que debes revisar antes de firmar

Suscríbete a nuestros canales

Comprar un inmueble en Venezuela requiere más que la simple voluntad de las partes involucradas, y es que, antes de firmar cualquier documento, es fundamental asegurarse de que el proceso cumpla con los requisitos legales, registrales y fiscales necesarios. Ignorar estos pasos puede generar conflictos legales o incluso la nulidad de la operación, según especialistas en derecho inmobiliario.

Documentos esenciales para la compraventa

Para garantizar la validez de la transacción, es indispensable revisar que el inmueble esté libre de restricciones de venta y que el vendedor sea el propietario legítimo. Entre los documentos clave se incluyen:

Cédula catastral vigente.

Solvencia municipal actualizada.

Estado de pagos al condominio en caso de propiedad horizontal.

Si el inmueble pertenece a una empresa, se debe comprobar que el representante tenga facultades para firmar y que la compañía esté al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Trámites fiscales ante el SENIAT

Antes de protocolizar la venta, el vendedor debe realizar los trámites fiscales correspondientes, especialmente si la propiedad no está registrada como vivienda principal. Esto incluye:

Completar la planilla Forma 33 en el portal del SENIAT.

Pagar el monto correspondiente según el valor de la operación.

Consideraciones especiales por estado civil o sucesiones

Existen situaciones particulares que requieren atención adicional:

En caso de matrimonio, el cónyuge debe firmar el documento autorizando la venta.

Para inmuebles heredados, todos los herederos deben aprobar la operación y presentar el documento sucesoral.

Un representante puede actuar solo si cuenta con poderes legales explícitos.

Cada operación de compraventa tiene características únicas, por lo que se recomienda consultar con un abogado especializado antes de avanzar. Una revisión detallada de documentos, gravámenes y antecedentes legales puede evitar problemas futuros y asegurar que la transacción se realice sin contratiempos.