Estados Unidos: Nuevas restricciones complican el acceso de inmigrantes a licencias de conducir

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron nuevas medidas para el acceso de inmigrantes a licencias de conducir, generando preocupación entre quienes dependen de este documento para trabajar y movilizarse. Estas regulaciones buscan reforzar los controles de identidad y evitar fraudes en el sistema de tránsito, sin embargo, han sido interpretadas por organizaciones de migrantes como un obstáculo adicional para la integración.

Los nuevos lineamientos establecen que los solicitantes deberán presentar más pruebas de residencia y documentos de identificación validados por agencias federales. Entre los cambios, se incluyen verificaciones biométricas y revisión cruzada de datos con bases nacionales de seguridad, este proceso podría extender los tiempos de espera y aumentar el costo del trámite.

Principales documentos solicitados:

Pasaporte vigente o documento de identidad emitido por su país de origen.

Comprobante de residencia reciente (servicios, contrato de alquiler, etc.).

Prueba de estatus migratorio autorizado por USCIS.

Defensores de los derechos de los inmigrantes alertan que las nuevas reglas podrían afectar a miles de personas que actualmente cuentan con permisos temporales o que están en procesos de regularización. La falta de licencia limita el acceso a empleos, educación y servicios básicos, especialmente en estados donde el transporte público es limitado.

Es importante destacar que estas medidas pueden variar según el estado, ya que algunos mantienen programas más flexibles para migrantes indocumentados. En lugares como California y Nueva York, se siguen emitiendo licencias especiales, mientras que otros estados podrían endurecer los requisitos de forma más drástica.

Las autoridades indicaron que los cambios comenzarán a aplicarse de forma escalonada, con una fecha límite para que los solicitantes actuales renueven o actualicen su información. Expertos recomiendan a los migrantes verificar las fechas específicas en los portales de los departamentos de vehículos de cada estado para evitar inconvenientes.

Además, aconsejan estar atentos a anuncios oficiales para evitar fraudes y asesorarse con organizaciones comunitarias en caso de dudas sobre el proceso.