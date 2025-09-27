Misión Nevado activa jornada de vacunación antirrábica en esta entidad (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Misión Nevado anunció una jornada de vacunación antirrábica el próximo domingo 27 de septiembre, en el Municipio Colón del estado Zulia. En este sentido, los interesados podrán acceder a servicios gratuitos que contemplan: Atención veterinaria, desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos. Para participar no es necesario realizar una inscripción o registro previo, solo movilizarse a la ubicación establecida.

Sobre la jornada

A partir de las 9:00 am, los dueños de mascotas deberán presentarse en la parroquia San Carlos, sector La Cordillera, específicamente en la Base de Misiones La Cordillera. Esta información fue divulgada mediante sus cuentas en Instagram @MisionNevadoOficial y @NevadoZulia.

“No te pierdas de esta increíble oportunidad para tus amigos en cuatro patas”, reza la convocatoria en redes sociales.

Requerimientos

De igual modo, exhortaron a las personas a llevar a los peludos con sus respectivos implementos de seguridad:

Felinos: En una cesta o kennel.

Caninos: Correa o bosal.

“Así que marca tu calendario y corre la voz. ¡Te esperamos!”, señalan.

