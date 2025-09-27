Misión Nevado activa jornada de vacunación antirrábica en esta entidad (+Detalles)

Misión Nevado anunció una jornada de vacunación antirrábica el próximo domingo 27 de septiembre, en el Municipio Colón del estado Zulia. En este sentido, los interesados podrán acceder a servicios gratuitos que contemplan: Atención veterinaria, desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos. Para participar no es necesario realizar una inscripción o registro previo, solo movilizarse a la ubicación establecida.
Sobre la jornada
A partir de las 9:00 am, los dueños de mascotas deberán presentarse en la parroquia San Carlos, sector La Cordillera, específicamente en la Base de Misiones La Cordillera. Esta información fue divulgada mediante sus cuentas en Instagram @MisionNevadoOficial y @NevadoZulia.
“No te pierdas de esta increíble oportunidad para tus amigos en cuatro patas”, reza la convocatoria en redes sociales.
Requerimientos
De igual modo, exhortaron a las personas a llevar a los peludos con sus respectivos implementos de seguridad:
-
Felinos: En una cesta o kennel.
-
Caninos: Correa o bosal.
“Así que marca tu calendario y corre la voz. ¡Te esperamos!”, señalan.
Información adicional
-
Al momento de acudir a la jornada, el personal autorizado le solicitará unos datos sencillos para completar el registro.
-
Recuerde que es fundamental mantener la higiene y limpieza en el área, por lo que deberá recoger los excrementos de los animales.
-
Cumpla las normas de estadía que incluyen una postura adecuada y calmada mientras espera su turno.
-
Estas iniciativas tienen como finalidad garantizar el cuidado y bienestar de los animales gracias a los esfuerzos gubernamentales.
-
Si desea obtener mayores detalles puede ingresar en las plataformas digitales de Misión Nevado, donde constantemente publican información de interés.