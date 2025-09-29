EEUU: Niñera venezolana se vuelve viral en TikTok por sus métodos de enseñanza (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Una niñera venezolana llamada Yurma Mateus se ha viralizado rápidamente en la plataforma de TikTok (EEUU) por enseñar diversas manifestaciones culturales a los infantes bajo su cuido. En numerosos audiovisuales, puede evidenciarse el entusiasmo y afecto con la que transmite el idioma español a los pequeños estadounidenses, Ivy y Charly.

Su dedicación ha cautivado a miles de seguidores en las redes sociales, gracias a sus métodos diversos que contemplan gramática, juegos, canciones y nombres de platillos autóctonos de la gastronomía venezolana.

De este modo, la joven de 26 años ha logrado conectar con sus raíces y dejar un legado en los hermanos, quienes se muestran alegres por aprender cada día nuevas lecciones. Mateus es un ejemplo de superación y resiliencia pues viajó a EEUU hace dos años sin dominar el idioma, y aunque inicialmente representó un gran desafío luego se convirtió en una oportunidad para fomentar la riqueza cultural de su país.

Reacciones de los seguidores

Los seguidores han mostrado gran apoyo a la venezolana, enviándole múltiples mensajes a través de las redes sociales.

“Gracias Yumita, Dios Te Bendiga por dejar a nuestro país en alto”, “Te la comiste qué forma de transmitir el sentir venezolano”, “Ivy nos alegras los días con solo ver tus videos junto a Charlie”, son parte de los comentarios que pueden leerse en la plataforma de TikTok.

Aunque la venezolana, oriunda de Trujillo, comenzó las grabaciones por la nostalgia que le provocaba estar lejos de su país natal encontró un refugio en un hogar estadounidense, donde hace vida y comparte expresiones como “cocotazo”, “hay mucha bulla” y “pepa de sol”.