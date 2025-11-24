Cardi B transformó el cordón umbilical de su bebé en una joya bañada en oro

Suscríbete a nuestros canales

Cardi B inmortalizó un recuerdo memorable del nacimiento de su cuarto hijo, y el primero junto a su novio, el jugador de la NFL Stefon Diggs, en una pieza de oro.

La intérprete llevó a otro nivel la maternidad al transformar parte del cordón umbilical del recién nacido en una joya bañada en oro que presumió en redes sociales.

La cuenta oficial de Instagram de Mommy Made Encapsulation, una empresa especializada en la preservación de elementos del posparto, publicó un video en el que muestran el proceso para realizar la inusual pieza.

El procedimiento fue explicado como una técnica de deshidratación para luego darle forma de corazón y bañarlo en oro, un recuerdo para toda la vida de la madre.

Costo del procedimiento

Según detalles de Mommy Made Encapsulation, con un valor de 50 dólares se puede inmortalizar el cordón umbilical de cualquier bebé, siendo uno de los más solicitados por las madres.

De igual manera, ofrecen el servicio de la “Encapsulación de Placenta”, por un costo de 500 dólares, destinado a convertir la placenta en cápsulas que, de acuerdo con sus clientes, ayudan en la recuperación posparto.

“El cordón umbilical es la primera conexión entre una madre y su bebé, la línea de vida que los nutrió, protegió y llevó a través de cada momento del embarazo. Crear este recuerdo es siempre un honor, pero hacerlo para Cardi y su dulce bebé otra vez significa mucho para nosotros”, se lee en la descripción del video.