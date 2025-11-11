Movimientos de Diosa Canales captan la atención de Cardi B

Suscríbete a nuestros canales

La polémica rapera Cardi B utilizó sus redes sociales para mostrar lo impresionada que quedó con los movimientos de la cantante y vedette venezolana Diosa Canales. En sus historias de Instagram, la morena posteó un video de Canales dándolo todo en la pista de baile.

Cardi B sabe de Diosa Canales

Todo comenzó en una fiesta que tuvieron los participantes de la popular “Casa de Alofoke”, donde Diosa no dudo en sacar sus movimientos de cadera, que dejaron impresionada a Cardi B, nacida en Estados Unidos, pero con ascendencia dominicana.

La empresaria acompañó el video de Canales con un texto que decía: “Dale con todo, que pueden. Estaba ya puesto en mi casa”, escribió, demostrando que desde Estados Unidos, sigue la casa más popular y famosa de República Dominicana.

Los internautas y seguidores de la vedette criolla quedaron encantados al ver el apoyo que tiene de una figura tan importante y mediática como Cardi.

Un apoyo favorecedor para la intérprete de “En cuerpo y alma”, ya que necesita el respaldo del público para estar en los primeros lugares de la lista de votación, y llevarse el jugoso premio de cuatro millones de pesos dominicanos.

Diosa impactando

No es la primera ocasión que Canales deslumbra por su belleza, talento y cuerpazo, hace días ingresó a la casa el cantante Elvis Crespo, quien se mostró muy emocionado de conocer a la también modelo.