Cardi B revela poca higiene personal que tiene y la tildan de “sucia”

Cardi B vuelve a ser noticia por una sorprendente revelación: lleva aproximadamente tres meses sin lavar su cabello natural, lo que ha generado que la tilden de “sucia” en rede sociales.

La declaración se produjo durante un reciente Instagram Live, mientras lucía una peluca. Cardi B no tuvo reparos en hablar abiertamente sobre el estado de su melena y la poca higiene personal que mantiene.

“Llevo como dos meses sin lavar mi mie*d@. De hecho, estoy mintiendo, probablemente sean tres meses, no tengo ni idea. Posiblemente tengo todo tipo de huevos de cucarachas, huevos de mosquitos, de todo en esta mier.. de aquí”, expresó la rapera sin tapujos.

Según Cardi B, el largo tiempo sin lavarlo se debe a la necesidad de mantener su cabello en determinadas condiciones antes de un nuevo peinado.

De igual manera, la cantante reveló lo que hará con su cabello. “Tengo que hidratar mi cuero cabelludo con aceite porque mañana me voy a peinar con mi cabello natural. Lo voy a lavar y luego, alrededor del miércoles, me haré trenzas”, dijo.

Redes sociales tildan de “sucia” a Cardi B

Tras compartir el poco cuidado personal de su cabello, se desencadenó una ola de comentarios y memes en las redes sociales. Los usuarios no tardaron en expresar su asombro y, en algunos casos, su rechazo a la práctica de la rapera.

"Me dan ganas de vomitar", "Imagínate el olor", “Cardi B es una sucia”, y preguntas como: "¿No te pica el pelo si no lo haces?".

Sin embargo, algunos seguidores tomaron la confesión con humor e incredulidad: "No sé qué es más gracioso, que ella se ría de sí misma o que ustedes se crean que esto es verdad jajaja", escribió un usuario.