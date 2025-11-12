Prueba de paternidad confirma que el novio de Cardi B es padre de una bebé de 7 meses

Suscríbete a nuestros canales

Stefon Diggs, reconocido jugador de los New England Patriots y pareja de Cardi B, enfrenta una polémica luego de confirmarse que es padre de una bebé de 7 meses.

Por medio de una prueba de paternidad se reveló que tiene una hija recién nacida, concebida con una modelo de Instagram Aileen Lopera, conocida como Lord Gisselle. Sin duda, para muchos esta noticia pondría en riesgo la relación con la rapera.

Demanda de paternidad al novio de Cardi B

La noticia fue verificada por la abogada de la madre, Tamar G. Arminak, quien se puso en contacto con People para confirmar los hechos. La bebé, llamada Charliee Harper Diggs-Lopera, nació en abril de este año.

"Podemos confirmar que el Sr. Diggs es el padre. Esperamos que ahora contribuya de forma significativa a la vida de la menor y comparta la crianza con nuestra clienta, quien hasta la fecha ha asumido toda la responsabilidad sola", dice la declaración de la representante legal a la revista.

Fue en diciembre de 2024, cuando se presentó la demanda contra el jugador de la NFL, mientras aún estaba embarazada. En su momento, el novio de Cardi B negó la paternidad y solicitó pruebas de ADN.

¡Bebé en camino!

Hace pocas semanas la feliz pareja anunció estar en la dulce espera de su primer bebé juntos, aunque para Cardi B es el cuarto, pues de su antigua relación con Offset cosechó cuatro criaturas: Kulture, Wave y Blossom.