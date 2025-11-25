Actriz y animadora llega al país para ser jurado del Miss Venezuela 2025 ¡Bienvenida!

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 4 de diciembre se escogerá la representante de Venezuela para el Miss Universo 2026 que se realizará en Puerto Rico. La organización Miss Venezuela ha revelado la lista del jurado calificador, para la tarea de elegir a la soberana de la belleza nacional.

Gran regreso

Entre las seleccionadas se encuentra la actriz, modelo y animadora Luiseth Materán, quien ya se encuentra en Venezuela para lo que será la evaluación que comienza con la entrevista con el jurado, preliminar el jueves 27 de noviembre y gala de coronación en el Centro Comercial Líder.

A través de Instagram la belleza ha compartido imágenes de su regreso a la gran Caracas, para estar con su familia y amigos, tras una larga temporada en México.

La joven que representó a Venezuela en el Miss Universo 2021 y Miss Grand Internacional 2022 en Indonesia, había estado en el país azteca estudiando actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

“Estamos felices de sumar a Luiseth Materán al equipo de jurados calificadores del Miss Universe Venezuela 2025. Su visión será fundamental en la búsqueda de nuestra reina universal”, escribieron en la publicación de Miss Venezuela.

Puro amor

A su llegada al país Luiseth se ha encontrado con su perrita y su gato, quienes la han llenado de mucho amor.