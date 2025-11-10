Luiseth Materán hizo su debut como animadora en El Canal de las Estrellas

Suscríbete a nuestros canales

Oficialmente la Miss Venezuela Universo 2021 Luiseth Materán se estrena como conductora en México. Tras varios meses de preparación y conocimientos, la belleza hizo totalmente en vivo su debut para el programa “Cuéntamelo Ya”, con el respetado Canal de las Estrellas.

Un momento único

En su perfil de Instagram la belleza posteó imágenes de todo lo que fue su participación en el show transmitido de lunes a viernes. El carisma, belleza y estilo de la venezolana se hizo sentir, junto al buen talento que tiene para narrar las noticias.

Recordemos que Materán es periodista de la Universidad Católica Andrés Bella, y como parte de su formación en el Miss Venezuela, animó con éxito para varios programas ligados al certamen más importante del país.

Para la modelo estar en la televisión mexicana es un sueño hecho realidad, el cual no llegó por suerte, sino por la entrega y dedicación que ha tenido en su carrera, preparándose en la importante escuela de CEA Televisa, una de las más respetadas del mundo.

Gran mensaje

“De los sueños a la pantalla. La niña que lo soñó, la mujer que lo hizo posible. Hoy hice mi primer programa en vivo como conductora en la televisión mexicana. Gracias a “Cuéntamelo ya”, por la invitación, fue un gusto compartir con ustedes”, escribió.

El buen momento que vive Luiseth, despertó bonitos comentarios en sus 420 mil seguidores que acumula en Instagram. Además, recibió el apoyo de su amigo el maquillador y estilista Manuel Mang, quien viajó hasta México para dejarla estupenda para el show.

La 3ra finalista del Miss Grand Internacional 2019, se ha estado formando en el país azteca en la animación y actuación, siendo catalogada por muchos como una perfecta villana de una telenovela, muy al estilo de sus compatriotas Marjorie De Sousa y Gaby Spanic.