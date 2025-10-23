Gaby Spanic se pronuncia por su expulsión y agresión en un reality brasilero

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Gaby Spanic rompió el silencio sobre lo que fue su salida del popular reality brasilero “A Fazenda 17”, por haber golpeado a una competidora en la cara. La situación hizo que la artista fuese expulsada de manera inmediata de la competencia, dejando al público impactado.

¿Qué pasó?

Spanic quien participó en el Miss Venezuela 1992, se mostró muy dolida por cómo finalizó la competencia de manera tan abrupta, por darle una cachetada a su compañera Tamires Assis.

Gaby expresó sin filtros que estaba cansada del “bullying, violencia y agresiones”, y que lo mejor era salir. Una situación que no es nada nueva en la vida de la criolla, ya que en otros realities que ha participado, también tuvo fuertes altercados, uno de ellos con Alicia Machado.

En este sentido, afirmó que su salud mental es mucho más importante que estar en un proyecto en que no se estaba sintiéndose cómoda y tranquila como la estaban tratando, solo por ser una estrella extranjera que competía.

Palabras sentidas de Gaby

“No aguantaba más tanta violencia, un ambiente con una energía pesada. Aguanté muchas agresiones verbales. Me sentía como intimidada, por ser extranjera; mucho bullying por mi manera de hablar portugués”, dijo con lágrimas en un programa de televisión de Brasil.

La nación carioca es uno de los países donde Gaby tiene más seguidores y fanáticos, gracias al éxito de la novela “La Usurpadora”, proyecto que realizó hace años y que despegó su carrera en la televisión mundial, como una artista de temple y fuerza.