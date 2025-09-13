Telenovela "Hilos del pasado" la gran oportunidad de Luiseth Materán ¡Felicidades!

Suscríbete a nuestros canales

La periodista, modelo y exreina de belleza Luiseth Materán hoy vive un momento increíble en su carrera como actriz, al tener una participación en la popular telenovela “Hilos del pasado” de Univisión.

En la producción que fue lanzada hace pocos días, la criolla aparece compartiendo escena con su compatriota, el galán Emmanuel Palomares. La belleza, estampa y talento de Materán fue captado por la cámara.

Gran paso

Desde hace tiempo la Miss Miranda 2020, se había estado preparando para su gran oportunidad en la televisión, y que manera de hacerlo en una producción de José Alberto Castro, que tiene a figuras importantes como Yhadira Carrillo, quien como date curioso al igual que Luiseth comenzó su carrera en un certamen de belleza en 1994.

En la escena la belleza aparece sentada con Emmanuel hablando, cuando luego se levantan y bailan muy pegaditos. Ambos muy metidos en el papel demostraron el talento natural que tiene para actuar.

En sus historias de Instagram, la mirandina nacida el 14 de julio de 1996, escribió un bonito mensaje para Palomares, quien es uno de los venezolanos que ha logrado triunfar en el país azteca.

“Que lindo coincidir con venezolanos triunfando por el mundo”, escribió junto a una fotografía de ambos muy sonrientes.

Preparación

Desde hace tiempo la comunicadora se encuentra en México, formándose en la escuela CEA Televisa, para conocer todo lo necesario de actuar.

Aunque no se sabe si estará en otros capítulos, es un hecho que Luiseth ha comenzado con buen pie.